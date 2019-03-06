Шотландія і Уельс проголосували проти угоди про Brexit

Парламенти Шотландії та Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди

Парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Шотландии уверены, что сделка премьер-министра нанесет серьезный ущерб.

"Сделка премьер-министра нанесет серьезный, долговременный ущерб рабочим местам, уровню жизни и государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения, и должна быть отклонена", - заявил министр конституционных отношений Шотландии Майкл Рассел.

Сообщается, что голосования парламентов Шотландии и Уэльса не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству.

"Правительство Великобритании также должно прекратить использовать угрозу катастрофического исхода "без сделки", чтобы шантажировать британский парламент, чтобы он принял ее глубоко разрушительные планы", - сказал он.

Так, соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.