Шотландія та Уельс нададуть Україні військову допомогу на 120 млн доларів
Шотландія і Уельс вирішили виділити Україні військову допомогу на загальну суму в 100 мільйонів фунтів стерлінгів (121 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Twitter.
За його словами, Шотландія виділила 65 млн фунтів стерлінгів (78,5 млн доларів).
"Я тільки що розмовляв з першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великобританії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великобританії Україні до 2,3 млрд фунтів і зусилля на 6000 українських біженців", - заявив Джонсон.
Крім того, Уельс прийняв рішення виділити 35 млн фунтів стерлінгів (42,5 млн доларів) допомоги для України.
Нагадаємо, Австралія виділить пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.
Крім того, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
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