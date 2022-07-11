Шотландія призупинить програму підтримки українських біженців: названа причина

У відомстві підкреслили, що 4666 українців вже прийняли в Шотландії за спеціальною програмою підтримки, яка передбачає надання житла. Ще близько 18 тисяч громадян України подали відповідні заявки.

В уряді пояснюють, що таке різке зростання біженців може призвести до екстреного Розміщення, яке не відповідає "теплому шотландському прийому".

Варто зауважити, українські біженці при оформленні британської візи можуть вибрати шотландський уряд в якості спонсора і тоді їм надають житло. Таку можливість скасують у середу, 13 липня.

За інформацією відомства, для 18 тисяч українських біженців, які прибудуть найближчим часом, вже передбачили розміщення в готелях і університетських кампусах і навіть пасажирському судні.

При цьому рада Північного Ланаркшира оголосила про плани відновити дві житлові вежі, які планували знести. Там також розмістять громадян України.

Міністр уряду Шотландії, відповідальний за підтримку українських біженців, Ніл Грей підкреслив, що таке рішення дозволить "забезпечувати прийом людей з України, якого вони заслуговують".