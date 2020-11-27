Шотландія планує провести новий референдум про незалежність

В Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великобританії в 2021 році. Референдум повинен відбутися в першій половині терміну повноважень нового складу парламенту Шотландії, вибори якого пройдуть у травні 2021 року.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає BBC.

"Я думаю, з цілого ряду причин референдум повинен проводитися в більш ранній частини наступного парламенту. Я має намір більше сказати про це перед виборами в нашому маніфесті, але ми все ще перебуваємо в глобальної пандемії", - заявила Стерджен.

Очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

Нагадаємо, на початку року Нікола Стерджен заявила, що шотландський уряд планує винести на розгляд парламенту питання про вихід країни зі складу Сполученого Королівства, незважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона.

Також РБК-Україна писало, що колишній голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС позитивно налаштований щодо набрання незалежної Шотландії в Євросоюз.