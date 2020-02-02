Брюссель підтримує вступ незалежної Шотландії в ЄС, - Туск

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

У Британії назвали слова Туска "неєвропейськими і досить безвідповідальними"

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Європейський союз позитивно налаштований щодо вступу незалежної Шотландії в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На запитання журналіста про перспективи вступу незалежної Шотландії в ЄС Туск відповів: "Я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо". За його словами, слід "поважати внутрішні дискусії у Великобританії", і втручатися в них - не його справа.

При цьому Туск попередив, що Шотландія не буде прийнята в Євросоюз автоматично.

На питання про рівні підтримки ЄС вступу незалежної Шотландії, Туск відповів: "Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть в захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі".

При цьому британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що слова Туска були "неєвропейськими і досить безвідповідальними".

Напмним, більшість жителів Шотландії підтримують незалежність регіону від Сполученого Королівства у зв'язку з виходом Британії з Євросоюзу. За даними останнього соціологічного опитування, незалежність Шотландії від Британії підтримують 51% жителів. Вперше з 2015 року відокремлення від Сполученого Королівства підтримала більшість шотландців.