В Шотландії зросла підтримка незалежності від Великої Британії

В Шотландії підтримка ідеї незалежності від Великої Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки по причині виборців, які хочуть залишатись у складі Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування YouGov показало, що підтримку ідеї відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.

Окрім того, під час референдуму у 2014 року ідею незалежності підтримали також лише 45% виборців.

Також опитування показало, що 53% шотландців вважають, що протягом наступних 5 років не потрібно проводити жодних референдумів про незалежність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Шотландії планують провести новий референдум про незалежність. Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду у 2021 році, а також висловила сподівання, що закон про референдум ухвалять до кінця цього року.

Нагадаємо, що парламент Шотландії і національні збори Уельсу виступили проти угоди про Brexit, погодженої урядом Великобританії. В Шотландії впевнені, що угода прем'єр-міністра Терези Мей завдасть серйозної шкоди.