Шотландія і Уельс проголосували проти угоди про Brexit

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Парламенти Шотландії та Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди

Парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit, погодженої урядом Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Шотландії впевнені, що угода прем'єр-міністра завдасть серйозної шкоди.

"Угода прем'єр-міністра завдасть серйозного, довготривалого збитку робочим місцям, рівню життя та державним службам, таким як Національна служба охорони здоров'я, і повинна бути відхилена", - заявив міністр конституційних відносин Шотландії Майкл Рассел.

Повідомляється, що голосування парламентів Шотландії та Уельсу не будуть мати ніякої зобов'язуючої сили, виступаючи радше засобом кристалізації опозиції нинішньому британському уряду.

"Уряд Великобританії також має припинити використовувати загрозу катастрофічного результату "без угоди", щоб шантажувати британський парламент, щоб він прийняв її глибоко руйнівні плани", - сказав він.

Так, угода про Brexit повинна підтримати тільки загальний британський парламент в Лондоні, а відповідне голосування заплановане на наступний тиждень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.