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В Шотландії планують провести новий референдум про незалежність

Новини » Політика    24.04.2019 - 20:26
В Шотландії планують провести новий референдум про незалежність
Фото: Нікола Стерджен (wikipedia.org)

Референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду в 2021 році

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про необхідність провести новий  референдум про незалежність від Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду в 2021 році, заявила перший міністр, виступаючи в парламенті 24 квітня.

"Ми незабаром розробимо законодавство для встановлення правил для будь-якого референдуму", - заявила Стерджен.

Вона висловила сподівання, що закон про референдум ухвалять до кінця цього року.

Відзначимо, попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства. Через два роки більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися у Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше РБК-України повідомляло, що парламент Шотландії і національні збори Уельсу виступили  проти угоди про Brexit, погодженої урядом Великобританії. В Шотландії впевнені, що угода прем'єр-міністра Терези Мей завдасть серйозної шкоди.

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