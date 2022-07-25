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В Шотландії правозахисники виступають проти поселення біженців з України на поромі

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Понеділок 25 липня 2022 11:42
В Шотландії правозахисники виступають проти поселення біженців з України на поромі Фото: в Шотландії правозахисники виступають проти поселення біженців з України на поромі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Шотландії правозахисники стурбовані тим, що біженців з України хочуть поселити на естонському поромі. Це може занадто незручно для тривалого проживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times.

Шотландія орендувала у естонської компанії великий морський паром Victoria, щоб розташувати його в одному зі своїх портів і поселити на ньому десяту частину від усіх українських біженців, які перебувають наразі в країні.

Проте шотландські та естонські правозахисники виступають проти цієї ідеї, оскільки каюти корабля досить непогані лише для однієї ночі, однак не є придатними для довготривалого життя. Там тісно і в багатьох каютах немає ілюмінаторів.

Шотландія, зі свого боку, взяла приклад з Естонії: в країні орендували аналогічний пором і тимчасово заселили туди 1,9 тисячі біженців, а минулого тижня оренду продовжили до жовтня.

Українські біженці їхали до Шотландії розраховуючи на введений владою механізм прийому, який передбачав надання житла від приватних власників в обмін на гроші від уряду. Однак уряду країни довелося зупинити дію цього механізму через брак придатного вільного житла.

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