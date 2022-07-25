ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 11:42
В Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме Фото: в Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Шотландии правозащитники обеспокоены тем, что беженцев из Украины хотят поселить на эстонском пароме. Это может быть слишком неудобно для длительного проживания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы расположить его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть от всех украинских беженцев, находящихся сейчас в стране.

Однако шотландские и эстонские правозащитники выступают против этой идеи, так как каюты корабля довольно неплохие лишь для одной ночи, однако не являются пригодными для долговременного жизни. Там тесно и во многих каютах нет иллюминаторов.

Шотландия, со своей стороны, взяла пример с Эстонии: в стране арендовали аналогичный паром и временно заселили туда 1,9 тысячи беженцев, а на прошлой неделе аренду продлили до октября.

Украинские беженцы ехали в Шотландию рассчитывая на введенный властями механизм приема, который предусматривал предоставление жилья от частных владельцев в обмен на деньги от правительства. Однако правительству страны пришлось остановить действие этого механизма из-за брака годного свободного жилья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шотландия Украина
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине