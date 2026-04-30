Shorts, TikTok и Reels на телевизоре: Google TV готовит масштабное обновление

13:48 30.04.2026 Чт
2 мин
Техногигант анонсировал крупное обновление для платформы Google TV
aimg Ольга Завада
Google готовит масштабное обновление для смарт-телевизоров (фото: Magnific)

Компания Google анонсировала большое обновление для платформы Google TV, которое сделает просмотр коротких вертикальных видео более удобным. Уже летом на главной странице устройств появится отдельная строка "Короткие видео для вас" (Short videos for you).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Больше интересного: Секретная кнопка: Google активировал в YouTube скрытую ИИ-функцию

Просмотр коротких роликов стал ежедневной привычкой для миллионов, поэтому Google выносит этот контент непосредственно на Home page. Строка "Short videos for you" предложит персонализированный фид, который начнется с YouTube Shorts.

Просмотр шортсов скоро станет доступным на телевизоре (скриншот: Google)

Хотя первыми обновление получат пользователи в США, формат подачи намекает на будущую интеграцию других сервисов, например TikTok.

Инструменты Gemini: Nano Banana и Veo

Благодаря новой вкладке Gemini телевизор становится инструментом для развлечений и творчества. Что доступно:

Генерация изображений (Nano Banana): пользователи в кругу семьи могут создавать забавные образы по голосовому запросу. Например, можно попросить ИИ "одеть папу в нелепый наряд" на семейном фото или перенести себя в другой город.

Создание видео (Veo): модель позволяет генерировать кастомные ролики с нуля или добавлять движение к существующим фото. Теперь можно буквально воплотить любую фантазию на большом экране, например, "заставить дедушку танцевать лунную походку в космосе".

Новый уровень работы с Google Photos

В компании отмечают, что телевизор теперь лучше интегрирован с персональной фотогалереей благодаря умным алгоритмам:

Интеллектуальный поиск: достаточно попросить Gemini найти фото с конкретного отпуска или вечеринки, и система выдаст результаты в удобном для просмотра формате.

Персонализированная фотогалерея доступна в вашем телевизоре (скриншот: Google)

Фоторемиксы: любой удачный кадр можно мгновенно превратить в произведение искусства, выбрав стиль акварели или масляной живописи.

Динамические слайд-шоу: в режиме ожидания телевизор может транслировать любой альбом Google Photos в виде ярких коллажей. Эта функция станет доступной для пользователей Google TV во всем мире.

Поиск и ремиксы фото пока запускаются на устройствах с Gemini в США, тогда как динамические заставки разворачиваются глобально на всех совместимых моделях.

Больше по теме:
Google