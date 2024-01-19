У Шольца попытались оправдать отказ от передачи Украине ракет Taurus

У Германии пока якобы нет возможности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для этого требуется наращивание производства.

Об этом заявил депутат Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Германии, член комитета по вопросам обороны Йоханнес Арльт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По его словам, сейчас немецкие войска имеют ограниченное количество ракет Taurus. При этом страна не может увеличить производство такого вооружения для того, чтобы пополнить запасы армии.

"Поэтому учитывая наши союзнические обязательства перед НАТО и с учетом тех мер, которые мы должны принять для усиления собственной безопасности, было бы разумнее эти ракеты не предоставлять", - добавил депутат.

Он также добавил, что сейчас важно создать рамочные условия для промышленности, чтобы обеспечить более надежное производство оружия и боеприпасов. Это необходимо как для удовлетворения потребностей Германии, так и для помощи Украине.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо для атак по объектам в тылу российских оккупантов.

При этом Германия отказывается от такой передачи. Поставки не поддерживает канцлер Олаф Шольц, поскольку боится “возможных ударов по территории РФ”.

Недавно призыв о передаче ракет Taurus Украине вынесли на рассмотрение Бундестага. В немецком парламенте не поддержали инициативу.