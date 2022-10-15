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У Шольца оскандалились из-за сравнения танков Leopard с "Фау-2": что известно

Фото: у Шольца оскандалились из-за сравнения танков Leopard с "Фау-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганга Шмидта, который сравнил танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По ее словам, Шмидту необходимо коллегиальное введение в некоторые знания об оружии.

"Тогда бы он тоже быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", - заявила Штрак-Циммерман.

Ранее во время выступления на дискуссионном мероприятии в Берлине Шмидт заявил, что призывы поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 похожи на надежды, возлагавшиеся военным руководством нацистской Германии на ракету "Фау-2".

Ранее Шольц заявил, что Россия, напав на Украину, начала "крестовый поход" против коллективного Запада.

Также мы писали, что правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

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