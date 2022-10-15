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У Шольца оскандалились через порівняння танків Leopard із "Фау-2": що відомо

Фото: у Шольца оскандалилися через порівняння танків Leopard із "Фау-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман розкритикувала голову адміністрації канцлера ФРН Олафа Шольца Вольфганга Шмідта, який порівняв танки Leopard 2 із нацистськими ракетами "Фау-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За її словами, Шмідту необхідне колегіальне введення до деяких знань про зброю.

"Тоді він теж швидко зрозумів би, що порівняння з нацистською зброєю не тільки зовсім недоречно, а й просто неправильно", - заявила Штрак-Циммерман.

Раніше під час виступу на дискусійному заході в Берліні Шмідт заявив, що заклики постачати Україні німецькі танки Leopard 2 схожі на сподівання військових керівництв нацистської Німеччини на ракету "Фау-2".

Раніше Шольц заявив, що Росія, напавши на Україну, розпочала "хрестовий похід" проти колективного Заходу.

Також ми писали, що уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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