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Шольц назвал вторжение РФ в Украину "крестовым походом" против коллективного Запада

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Четверг 13 октября 2022 15:37
Шольц назвал вторжение РФ в Украину "крестовым походом" против коллективного Запада Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что Россия, напав на Украину, начала "крестовый поход" против коллективного Запада.

Об этотм сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Все это время Владимир Путин и его сторонники ясно давали понять одну вещь: эта война идет не только за Украину, они рассматривают войну против Украины как часть более крупного крестового поход", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что имеет ввиду "крестовый поход против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, и против свободы и прогресса".

Также Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину финансово, экономически, а также в гуманитарных и военных целях.

"Включая тяжелое вооружение, современную систему ПВО и танки, мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Немецкий канцлер уверен, что попытка Путина дестабилизировать основной экономический порядок потерпит неудачу точно так же, как он потерпит неудачу на поле боя в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.

Также мы писали, что правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

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