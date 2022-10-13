Шольц назвал вторжение РФ в Украину "крестовым походом" против коллективного Запада
Канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что Россия, напав на Украину, начала "крестовый поход" против коллективного Запада.
Об этотм сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Все это время Владимир Путин и его сторонники ясно давали понять одну вещь: эта война идет не только за Украину, они рассматривают войну против Украины как часть более крупного крестового поход", - сказал Шольц.
Канцлер добавил, что имеет ввиду "крестовый поход против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, и против свободы и прогресса".
Также Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину финансово, экономически, а также в гуманитарных и военных целях.
"Включая тяжелое вооружение, современную систему ПВО и танки, мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.
Немецкий канцлер уверен, что попытка Путина дестабилизировать основной экономический порядок потерпит неудачу точно так же, как он потерпит неудачу на поле боя в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.
Также мы писали, что правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
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