У Шольца допустили передачу танків Україні на тлі успіхів ЗСУ
У Німеччині вважають, що союзникам України необхідно провести переговори щодо поставок танків для ЗСУ, враховуючи успішні дії українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, яку наводить Bild.
"Жодна країна зараз не поставляє західні основні бойові танки. Таке рішення на даний момент. І це зараз має бути обговорено між головами держав і урядів з урахуванням вимог з боку України, також з урахуванням успіхів, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - зазначив Клінгбайль.
При цьому експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот також закликав почати поставки нової зброї для українських військових.
"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території і тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція і Польща, повинні швидко скоординувати свої дії і адаптувати свої поставки до нової ситуації", - заявив Рот.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україна з перших днів російського вторгнення піднімає перед партнерами питання про передачу українській армії танків і літаків. Втім, це політичне рішення і воно досі не прийнято.
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