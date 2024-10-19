Шольц встретился с Эрдоганом: хочет сотрудничать по Украине

Сотрудничество Турции и Германии

Напомним, что недавно страны возобновили сотрудничество в нескольких областях. Это произошло после нескольких лет "похолодания" отношений между странами.

В частности, в начале месяца Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции. На днях Турция даже получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter.

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