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Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Реджеп Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Співпраця Туреччини та Німеччини

Нагадаємо, що нещодавно країни відновили співпрацю в кількох сферах. Це відбулось після кількох років "похолоднішання" відносин між країнами.

Зокрема на початку місяця Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. А днями Туреччина навіть отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter.

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