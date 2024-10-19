Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України

Співпраця Туреччини та Німеччини

Нагадаємо, що нещодавно країни відновили співпрацю в кількох сферах. Це відбулось після кількох років "похолоднішання" відносин між країнами.

Зокрема на початку місяця Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. А днями Туреччина навіть отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter.

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