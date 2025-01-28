Шольц заявил, что НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону

По словам Шольца, европейские страны НАТО и ЕС должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.

"Операция НАТО "Балтийский часовой" улучшит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне", - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.

"И мы согласны с тем, что нам нужно укреплять европейскую часть НАТО и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону", - добавил он.

Расходы на оборону стран НАТО

Недавно президент Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.