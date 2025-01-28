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Шольц заявил, что НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону

Вторник 28 января 2025 11:52
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Шольц заявил, что НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и Европейский Союз должны увеличить оборонные расходы. Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По словам Шольца, европейские страны НАТО и ЕС должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.

"Операция НАТО "Балтийский часовой" улучшит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне", - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.

"И мы согласны с тем, что нам нужно укреплять европейскую часть НАТО и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону", - добавил он.

Расходы на оборону стран НАТО

Недавно президент Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.

На днях также стало известно, что Литва и Эстония после "хорошего и конструктивного давления" со стороны США пообещали достичь 5% расходов на оборону.

Добавим, ранее Bloomberg писал, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

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Олаф Шольц НАТО Евросоюз
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