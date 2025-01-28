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Шольц заявив, що НАТО і ЄС мають збільшити витрати на оборону

Вівторок 28 січня 2025 11:52
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Шольц заявив, що НАТО і ЄС мають збільшити витрати на оборону Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО та Європейський Союз мають збільшити оборонні витрати. Це пов'язано із загрозою зі сторони тіньового флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За словами Шольца, європейські країни НАТО і ЄС повинні продовжувати збільшувати свої витрати на оборону.

"Операція НАТО "Балтійський вартовий" покращить захист Балтійського моря і критично важливої інфраструктури на морському дні", - сказав Шольц.

Канцлер нагадав, що НАТО є гарантом спільної безпеки і багато членів Альянсу за останні роки значно збільшили свої оборонні витрати. Шольц також наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії проти Росії.

"І ми згодні з тим, що нам потрібно зміцнювати європейську частину НАТО і надалі збільшувати витрати на оборону", - додав він.

Витрати на оборону країн НАТО

Нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Це було б справедливим підходом, щоб зменшити фінансове навантаження на США.

Днями також стало відомо, що Литва та Естонія після "хорошого та конструктивного тиску" з боку США пообіцяли досягти 5% витрат на оборону.

Додамо, раніше Bloomberg писав, що у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

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Олаф Шольц НАТО Євросоюз
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