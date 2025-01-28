Шольц заявив, що НАТО і ЄС мають збільшити витрати на оборону

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО та Європейський Союз мають збільшити оборонні витрати. Це пов'язано із загрозою зі сторони тіньового флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За словами Шольца, європейські країни НАТО і ЄС повинні продовжувати збільшувати свої витрати на оборону.

"Операція НАТО "Балтійський вартовий" покращить захист Балтійського моря і критично важливої інфраструктури на морському дні", - сказав Шольц.

Канцлер нагадав, що НАТО є гарантом спільної безпеки і багато членів Альянсу за останні роки значно збільшили свої оборонні витрати. Шольц також наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії проти Росії.

"І ми згодні з тим, що нам потрібно зміцнювати європейську частину НАТО і надалі збільшувати витрати на оборону", - додав він.

Витрати на оборону країн НАТО

Нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Це було б справедливим підходом, щоб зменшити фінансове навантаження на США.