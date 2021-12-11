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"Занадто оптимістично очікувати": посол оцінив, чи змінить Німеччина позицію щодо зброї Україні

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 18:25
"Занадто оптимістично очікувати": посол оцінив, чи змінить Німеччина позицію щодо зброї Україні Фото: надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник(mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Посол України у Німеччині Андрій Мельник оцінив ймовірність того, що новий уряд ФРН надасть оборонне озброєння країні. За його словами, це "занадто оптимістичне очікування".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Мельника в інтерв'ю для видання "Дзеркало тижня".

За словами Мельника, ймовірно те, що нове керівництво Німеччини під правлінням нового канцлера Олафа Шольца, як і попереднє, не планує змінювати курс щодо України.

"Згадана вами історія є дуже показовою і демонструє загальне ставлення та підходи попереднього керівництва Німеччини і, боюся, так само і нового уряду щодо надання, а точніше, ненадання Україні оборонного озброєння", - заявив Мельник.

Як відзначив посол, в керівництві були неформально передані сигнали про те, що надання озброєння може, нібито, ще більше спровокувати ескалацію біля кордонів України та призвести до більшої кількості зіткнень. Наразі це головна аргументація у Німеччині, яке посольство неофіційно чує протягом останніх років.

"Чи зміниться це ставлення Берліна при новому уряді? Гадаю, що було б занадто оптимістично очікувати, що кабінет канцлера Олафа Шольца матиме якийсь інший курс”, - додав Мельник.

Водночас Мельник зауважив, що посольство й надалі намагається переконати керівництво Німеччини у тому, що оборонне озброєння необхідне Україні для захисту життя своїх людей й стримування агресії з боку Російської Федерації, а не для провокацій.

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