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Чи зможе Німеччина пережити зиму без російського газу: відповідь посла

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 16:10
Чи зможе Німеччина пережити зиму без російського газу: відповідь посла Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може повністю припинити постачати газ до Німеччини. Проте Берлін готується і зможе пережити зиму без російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю Укрінформ.

Вона зазначила, що війна в Україні викликала кризу, проте підштовхнула Німеччину до дій, щоб зменшити залежність від російського газу. Тому Берлін активно будує два нових термінали скрапленого газу. Перший з них мають добудувати у Вільгельмсгафені.

Водночас посол підкреслила, що Німеччина активно намагається перейти на відновлювальну енергію.

"Ми вже давно працюємо на відновлювальній енергії, і війна в Україні дала нам поштовх швидше змінити джерела енергетичного імпорту і взагалі бачення, з якими джерелами енергії ми хочемо жити", - пояснила Фельдгузен.

За її словами, Німеччина переживе зиму навіть без газу з Росії, бо газосховища вже заповнені на 75%. Крім того, дипломат запевнила, що більшість німців підтримують Україну і легко підуть на те, щоб зменшити температуру в приміщенні для економії.

Нагадаємо, що у Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.

Проте Берлін навіть на тлі кризи виключає можливість запуску "Північного потоку-2".

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