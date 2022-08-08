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У Німеччині виключають можливість запуску "Північного потоку-2" навіть на тлі кризи

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Берлін, Понеділок 08 серпня 2022 15:16
У Німеччині виключають можливість запуску "Північного потоку-2" навіть на тлі кризи Фото: у Німеччині виключають можливість запуску "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Німеччині виключають можливість введення в дію трубопроводу "Північний потік-2" навіть у разі складної ситуації в майбутні місяці.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Попереду нас чекають важкі місяці", - сказав представник, додавши,"але ясно, що ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо санкції, які ми узгодили разом з Європейським союзом і міжнародним співтовариством".

Він також зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що підтримка санкцій проти Росії слабшає навіть з урахуванням очікуваного зростання рахунків за електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній канлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в Москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

У відповідь канцлер Німеччини заявив, що процес сертифікації та запуску російського газопроводу "Північний потік-2" зупинено, і у Росії є інші можливості для поставок газу в Європу.

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Германия Північний потік-2
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