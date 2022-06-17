Шольц захищає розмови з Путіним: це абсолютно необхідно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що говорити з президентом РФ Владіміром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Олафа Шольца в інтерв’ю DPA .

"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити, як і президент Франції", - зазначив канцлер Німеччини.

Шольц говорить, що в розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки загарбницької війни в Україні.

"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", - сказав Шольц.

Він наголосив, що санкції, запроваджені проти Росії ще з 2014 року, досі чинні.

"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру - тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", - пояснив канцлер Німеччини.