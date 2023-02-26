ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр обороны Германии о завершении войны: Украина сама принимает решение

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 26 февраля 2023 16:16
Министр обороны Германии о завершении войны: Украина сама принимает решение Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сама будет решать, когда и как кончать войну. Этот вопрос также касается и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Deutschlandfunk.

Он отметил, что Россия не должна добиться успеха. По его мнению, закончить войну в Украине можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах или выводе российских войск.

"В конце концов это не имеет значения. Важно то, что результат должен быть таким, какой Украина принимает для себя как суверенное государство", - заявил Писториус.

Немецкий министр добавил, что вопрос возвращения Крыма тоже решение Украины, хотя его все же нужно обсуждать.

"Крым - это украинская территория, и поэтому его, по сути, нужно вернуть. Но даже тогда это не решение, которое мы принимаем", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина сможет вернуть мир, когда освободит Крым от российской оккупации.

Кроме того, политическое и военное руководство Украины отмечало, что победой будет считаться возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Крим Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны