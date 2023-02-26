Министр обороны Германии о завершении войны: Украина сама принимает решение

Украина сама будет решать, когда и как кончать войну. Этот вопрос также касается и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Deutschlandfunk .

Он отметил, что Россия не должна добиться успеха. По его мнению, закончить войну в Украине можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах или выводе российских войск.

"В конце концов это не имеет значения. Важно то, что результат должен быть таким, какой Украина принимает для себя как суверенное государство", - заявил Писториус.

Немецкий министр добавил, что вопрос возвращения Крыма тоже решение Украины, хотя его все же нужно обсуждать.

" Крым - это украинская территория, и поэтому его, по сути, нужно вернуть. Но даже тогда это не решение, которое мы принимаем", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина сможет вернуть мир, когда освободит Крым от российской оккупации.

Кроме того, политическое и военное руководство Украины отмечало, что победой будет считаться возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

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