Шольц выступил против отправки войск НАТО и ЕС в Украину

По его словам, "ни один солдат" не будет отправлен в Украину европейскими странами или странами НАТО.

Шольц заявил, что "то, что было решено между нами с самого начала, остается в силе и в будущем", то есть "никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет".

Идея отправки солдат НАТО в Украину

Накануне в Париже прошла встреча европейских лидеров по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Помимо этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал не актуальным вопрос введения войск альянса в Украину.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.

Подробнее об инициативе по отправке войск НАТО в Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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