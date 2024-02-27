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Премьер Франции вслед за Макроном не исключает отправку военных в Украину

Вторник 27 февраля 2024 10:31
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Премьер Франции вслед за Макроном не исключает отправку военных в Украину Фото: премьер-министр Франции Габриэль Атталь
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы", - заявил он.

При этом Атталь подчеркнул, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, потому что видят угрозу со стороны России.

"Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев", - добавил премьер.

Макрон об отправке военных в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что НАТО введет свои войска для помощи Украине, однако пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Конференция по вопросам помощи Украине

26 февраля в Париже в Елисейском дворце состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Ранее сообщалось, что президент Франции пригласил европейских лидеров в Париж, чтобы обсудить предложения по помощи разрушенной войной Украине.

Кроме того, Макрон заявил, что европейские лидеры должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

На днях президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не ведет переговоры со своими партнерами по применению их армий в войне с Россией.

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