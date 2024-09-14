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Шольц исключил поставки дальнобойного оружия Украине вне зависимости от решений стран НАТО

Суббота 14 сентября 2024 22:42
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Шольц исключил поставки дальнобойного оружия Украине вне зависимости от решений стран НАТО Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине высокоточного оружия большой дальности в будущем. Этот вопрос не будет зависеть от решений партнеров по Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Berg.

Отмечается, что в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), Шольц подтвердил свой отказ от поставок крылатых ракет Taurus (с дальностью действия около 500 км) на том основании, что это повлечет за собой "серьезный риск эскалации".

"Я сказал нет. И, конечно, это относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять туда с такого большого расстояния. Это (решение - ред.) остается в силе... Даже если другие страны решат по-другому", - заявил немецкий канцлер.

Radio Berg напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался и продолжает обращаться к союзникам с просьбой предоставить нашей стране оружие дальнего действия, чтобы иметь возможность атаковать российские логистические и военные аэродромы ВВС далеко да линий фронта на территории РФ.

По состоянию на сейчас, самым дальнобойным оружием, которое поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая способна поражать цели на расстоянии 84 километров.

При этом, немецкое правительство разрешило использовать это оружие или самоходную гаубицу PzH 2000 ( с дальностью действия 56 километров) лишь на ограниченной территории вокруг Харькове по целям на российской земле.

Действия США и Британии, а также угрозы РФ

Radio Berg добавило, что США, Британия и Франция поставили Украине крылатые ракеты с дальностью действия до 300 километров.

В настоящее время идет дискуссия о том, следует ли разрешить применять это оружие против целей на территории России. В частности, президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Кир Стармер встретились по этому поводу в Вашингтоне в пятницу, но не приняли окончательное решение.

Немного ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, то он будет рассматривать использование западного высокоточного оружия большой дальности против целей в глубине территории РФ, как участие НАТО в войне.

"Это будет означать, что страны НАТО, США и европейские страны воюют с Россией", - сказал он.

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Российская Федерация Германия Война в Украине Олаф Шольц
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