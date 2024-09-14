Шольц виключив постачання далекобійної зброї Україні незалежно від рішень країн НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив постачання Україні високоточної зброї великої дальності у майбутньому. Це питання не залежатиме від рішень партнерів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Berg .

Зазначається, що в ході спілкування з громадянами в місті Пренцлау (федеральна земля Бранденбург), Шольц підтвердив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus (з дальністю дії близько 500 км) на тій підставі, що це спричинить "серйозний ризик ескалації".

"Я сказав ні. І, звичайно, це стосується і іншої зброї, якби ми її поставили, яка могла б стріляти туди з такої великої відстані. Це (рішення - ред.) залишається в силі... Навіть якщо інші країни вирішать по-іншому", - заявив німецький канцлер.

Radio Berg нагадує, що президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався і продовжує звертатися до союзників з проханням надати нашій країні зброю дальньої дії, щоб мати можливість атакувати російські логістичні та військові аеродроми ВПС далеко та ліній фронту на території РФ.

Станом на сьогодні, найбільш далекобійною зброєю, яку постачає Німеччина, є ракетна установка Mars II, яка здатна вражати цілі на відстані 84 кілометри.

При цьому німецький уряд дозволив використовувати цю зброю або самохідну гаубицю PzH 2000 (з дальністю дії 56 кілометрів) лише на обмеженій території навколо Харкова по цілям на російській землі.