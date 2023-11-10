Украина получит еще один комплекс Patriot от Германии: что известно

В скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс (ЗРК) Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире Новини.LIVE .

"Мы располагаем информацией, что у нас есть два дивизиона Patriot сегодня на боевом дежурстве. Сейчас было объявлено, что Германия будет предоставлять еще один комплекс. Поэтому безусловно, Patriot, как и крылатых ракет много не бывает", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что Украине нужно больше систем для обеспечения защиты.

"Patriot хорош еще и тем, что он не только на расстоянии более 100, максимум 150 км может даже сбивать самолеты и вертолеты, он может сбивать еще и баллистику", - добавил Игнат.

Когда Украина может получить комплекс?

Игнат отказался называть конкретную дату, когда именно Украина может получить еще один комплекс ПВО.

"Когда анонсируются такие вещи. Тем более лидерами стран. То время, условия, вообще количество передаваемых пусковых батарей не для широких масс. Потому что может быть сделано заявление тогда, когда комплекс уже в Украине, или наоборот и т.д.", - отметил он в эфире телемарафона.

"Микс" советской и западной ПВО

В то же время, по его словам, ПВО постепенно поступает в Сил обороны, в частности, в Воздушные силы.

"Заявлений много. Если Германия, ее лидер или чиновник заявляет, потом заявление дополняется кем-то из Еврокомиссии, или кто-то из "Рамштайна" может выступить с этим. Потом уже украинский истеблишмент "подтягивается" и ту информацию распространяют. Такое впечатление складывается, что тех комплексов не один, а десять. На самом деле не так быстро все происходит. К сожалению. Хотелось бы, конечно, быстрее", - добавил спикер.

К примеру Игнат напомнил о новости об обучении подразделения в Испании, которое будет получать батарею Hawk.

"Она тоже будет усиливать нашу ПВО. Ну и другие комплексы, которые нам обещала тоже Германия, начиная от Gepard, заканчивая IRIS-T, тоже будут заходить. Недавно было заявление руководства государства о том, что дополнительно NASAMS будем получать. Это опять-таки потихоньку, постепенно", - отметил он.

Он также отметил, что заменить ПВО советскую на западную - это реалии времени, это необходимость.

"Но это не будет быстро. Нет ПВО столько в мире, чтобы сразу взять и заменить все то, что мы сегодня имеем. Поэтому такой "микс" советского и западного вооружения будет долгое время у нас работать", - резюмировал он.

ПВО в Украине

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.