Шольц раскритиковал немецких политиков, призывавших предоставить Украине истребители

Позиция правительства Германии по истребителям для Украины не изменилась. Поэтому дебаты по этому вопросу внутри Германии должны прекратиться.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Шольц во время своего визита в столицу Чили прокомментировал дискуссии среди немецких политиков о возможности передать Украине современные истребители. Канцлер заявил, что этот вопрос нуждается в серьезных обсуждениях, а не конкуренции, при которой "на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины".

По словам главы немецкого правительства, к таким важным темам как оружие нужно подходили рационально.

"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", - подчеркнул он.

При этом немецкие издания отмечают, что Шольц выглядел раздраженным, отвечая на вопросы об истребителях.

Напомним, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (партия Шольца) Заскиа Эскен не исключила поставки Берлином истребителей Украины.

Стоит отметить, что ранее Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине современных боевых самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.