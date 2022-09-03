ЗСУ отримали від Німеччини сучасну протибортову міну: як вона працює

Німецькі протибортові міни DM22 активно використовуються українськими військовими у боях з російськими окупантами. ЗСУ продемонстрували, які є переваги у цієї зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

Військові отримали нові німецькі протибортові міни DM22. Така зброя допомагає українській армії знищувати техніку російських окупантів.

"Ці міни спалили вже десятки танків та броньованих машин", - зазначили військові.

На міні є оптоволокно, на яке наїжджає ворожа техніка, далі втрачається зв'язок та міна спрацьовує. Радянські міни, якими користуються ЗСУ, є менш ефективними та не знищують ворожу техніку повністю.

DM22 встановлюють та маскують обабіч доріг перпендикулярно передбачуваної траєкторії руху ворожої техніки. У процесі встановлення міну можна запрограмувати на 40 днів очікування. Наведення відбувається за допомогою попередньо встановленого прицілу. При цьому розрахунок йде на удар у борт, де товщина броні значно менша, ніж у лобовій частині.

Граната здатна пробити броню у кількасот міліметрів завтовшки. Екіпаж підбитої машини з високою ймовірністю зазнає множинні травми: опіки, контузії, поранення осколками. Крім того, потрапляння кумулятивного струменя у заброньовий простір бойової машини може спровокувати пожежу або ж миттєвий вибух боєкомплекту.