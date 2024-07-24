Шольц объяснил, почему не хочет снимать ограничения на удары по России немецким оружием

"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", - сказал он.

По словам канцлера, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.

Шольц также отметил, что он разрешил Украине использовать данное оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы не разрешить России использовать границу для массированных атак на Харьков.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать Россию и направлять военных на территорию Украины.

Он также добавил, что необходимо поддерживать процессы, которые приведут к миру.