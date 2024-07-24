Шольц пояснив, чому не хоче знімати обмеження на удари по Росії німецькою зброєю

"Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", - сказав він.

За словами канцлера, виходячи з цієї позиції, Німеччина "чітко вказує", які типи зброї вона може передавати Україні, а які ні.

Шольц також зазначив, що він дозволив Україні використовувати дану зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю. Він наголосив, що таке рішення було ухвалене, аби не дозволити Росії використовувати кордонну зону для масованих атак на Харків.

Канцлер Німеччини підкреслив, що Берлін не буде своїми літаками та ракетами обстрілювати Росію і направляти військових на територію України.

Він також додав, що потрібно підтримувати процеси, які приведуть до миру.