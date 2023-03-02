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Шольц пообещал Украине послевоенные гарантии безопасности от союзников

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии поможет Украине достичь мира. Сейчас Германия вместе с союзниками обсуждает послевоенные гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.

"Именно поэтому мы также ведем переговоры с Киевом и другими партнерами о будущих гарантиях безопасности для Украины. Однако такие гарантии безопасности обязательно предполагают, что Украина успешно защитит себя в этой войне", - заявил он.

Канцлер скептически оценил шансы на скорое урегулирование войны путем переговоров. По его словам, открытым остается вопрос о том, готов ли российский диктатор Владимир Путин вести переговоры о возвращении к принципам европейского мирного порядка и справедливого мира.

"На данный момент ничто не указывает на это. Скорее, Путин прибегает к угрожающим жестам, таким как недавняя приостановка договора о СНВ с США. Путин угрожает существованию Украины, а значит, и основам европейского миропорядка. С пистолетом у виска не может быть никаких переговоров - разве что о собственном порабощении", - подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что развал России станет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира.

В то же время руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

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Олаф ШольцВойна России против Украины