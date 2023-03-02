Шольц пообещал поставки Gepard и Iris-T в Украину "в ближайшие недели"

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что в ближайшие недели ВСУ получат новые Gepard и систему IRIS-T. Также он добавил, что идет работа над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.
"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Невозможно вести переговоры под дулом пистолета - за исключением вашего собственного повиновения", - добавил Шольц.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ недавно продемонстрировали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard.
Также недавно Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.
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