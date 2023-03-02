Шольц пообещал поставки Gepard и Iris-T в Украину "в ближайшие недели"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что в ближайшие недели ВСУ получат новые Gepard и систему IRIS-T. Также он добавил, что идет работа над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Невозможно вести переговоры под дулом пистолета - за исключением вашего собственного повиновения", - добавил Шольц.