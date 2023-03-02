RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц пообещал поставки Gepard и Iris-T в Украину "в ближайшие недели"

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что в ближайшие недели ВСУ получат новые Gepard и систему IRIS-T. Также он добавил, что идет работа над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Невозможно вести переговоры под дулом пистолета - за исключением вашего собственного повиновения", - добавил Шольц.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ недавно продемонстрировали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard.

Также недавно Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине