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"Гепард" на охоте". Бойцы показали, как зениткой защищают небо от врага

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 12:56
"Гепард" на охоте". Бойцы показали, как зениткой защищают небо от врага Фото: в ВСУ показали, как зениткой Gepard защищают небо от врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ показали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard. Ее бойцы используют, в частности, для уничтожения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", - говорится в описании под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший германский производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первую партию боеприпасов для зенитных комплексов Gepard поставят в Украину до июля.

Детальнее о характеристиках немецких Gepard - читайте в материале РБК-Украина.

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