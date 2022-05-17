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Немає жодного зв'язку між процесами євроінтеграції України і Західних Балкан, - Боррель

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Вівторок 17 травня 2022 07:22
Немає жодного зв'язку між процесами євроінтеграції України і Західних Балкан, - Боррель Фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, а також Грузії та Молдови немає жодного прямого зв'язку, заявив Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на брифінг глави європейської дипломатії в Брюсселі.

За його словами, Європейська комісія вивчає запити на отримання статусу кандидата в члени союзу від України, Грузії та Молдови, та "дуже швидко, за нашими стандартами", представить свою думку.

"Я кажу "дуже швидко", тому що процедури такого роду тривають роками", - уточнив Боррель.

Так, додав він, кожна з країн-кандидатів проходить через формальну процедуру: отримання, заповнення та надання анкети-опитувальника про готовність до членства в Євросоюзі, а також виконання обов'язкових критеріїв. Після цього Єврокомісія на їх підставі повинна розробити свою думку щодо такого подання.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу схожість процесів вступу України та країн Західних Балкан, Боррель наголосив, що у випадку з нашою державою даний етап "був здійснений зі швидкістю світла, якщо порівнювати з іншими процесами".

"Немає жодного зв'язку між процесом входження до Євросоюзу Західних Балкан і запитом від України", - заявив глава європейської дипломатії, зазначивши при цьому, що процес грунтується на правилах, і країни мають бути демократичними та зобов'язані виконати необхідні умови.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України пояснив, чому не можна назвати конкретний час вступу нашої країни до Євросоюзу.

Детально про процеси євроінтеграції - читайте в матеріалі "РБК-Україна" "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС".

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