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Шольц вирушить на Західні Балкани для обговорення членства країн ЄС

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Західні Балкани, Четвер 19 травня 2022 17:29
Шольц вирушить на Західні Балкани для обговорення членства країн ЄС Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить із візитом на Західні Балкани для того, щоб засудити вступ цих країн до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Шість західнобалканських країн, які прагнуть членства в ЄС, - Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово - беруть участь у багаторічному процесі реформ", - заявив він.

За його словами, виконання наших зобов'язань перед ними - це не лише питання довіри до ЄС.

"Сьогодні як ніколи їхня інтеграція також відповідає нашим стратегічним інтересам", - сказав він, вказавши на вплив "зовнішніх сил" у регіоні, включаючи Росію.

Раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, а також Грузії та Молдови немає жодного прямого зв'язку.

Детально про процеси євроінтеграції - читайте в матеріалі "РБК-Україна" "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС".

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