Шольц вирушить на Західні Балкани для обговорення членства країн ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить із візитом на Західні Балкани для того, щоб засудити вступ цих країн до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Шість західнобалканських країн, які прагнуть членства в ЄС, - Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово - беруть участь у багаторічному процесі реформ", - заявив він.
За його словами, виконання наших зобов'язань перед ними - це не лише питання довіри до ЄС.
"Сьогодні як ніколи їхня інтеграція також відповідає нашим стратегічним інтересам", - сказав він, вказавши на вплив "зовнішніх сил" у регіоні, включаючи Росію.
Раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, а також Грузії та Молдови немає жодного прямого зв'язку.
Детально про процеси євроінтеграції - читайте в матеріалі "РБК-Україна" "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС".
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