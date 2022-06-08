Меркель дала перше інтерв'ю після початку війни: що сказала про Путіна і Україну
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель дала перше публічне інтерв'ю після вторгнення Росії в Україну. Вона висловилася про війну, Україну та очільника Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Spiegel.
Що сказала Меркель про Україну?
Ексканцлер відреагувала на питання про небажання запустити процес вступу України до НАТО в 2008 році. За її словами, зараз країна бореться з корупцією, але тоді нею "дійсно управляли олігархи".
Меркель додала, що в 2008 році Україна була політично розколота з нестабільною демократією, а членство в НАТО зобов'язує захищати свою країну в разі атаки.
"По-друге, я була впевнена, що Путін не дав би цьому статися. Для нього це було б оголошенням війни. Я абсолютно не поділяю його уявлення про те, що Захід є його ворогом, що його постійно принижують. Але я знала, що він так думає, і не хотіла його провокувати", - сказала політик.
Як прокоментувала війну?
Меркель заявила, що Україна героїчно бореться проти російської агресії. Також вона відповіла на критику щодо її політики "умиротворення" Путіна. Політик заявила, що дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не увінчалася успіхом. Однак, на її думку, помилка все ж була допущена.
"Але нам не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти війні. Чи можна було зробити більше, щоб запобігти цій трагедії? Я продовжую задавати собі ці питання. Велике горе, що це не вдалося, але я не можу себе дорікнути в тому, що не намагалася", - додала Меркель.
Що сказала про Путіна?
Меркель пояснила, що на посаді канцлера налагоджувала торговельні відносини з Росією, намагаючись таким чином уникнути розбіжностей з Путіним.
"Якщо у Росії і Європи не може бути близьких відносин, то потрібно мати хоча б торгові відносини, тому що не можна повністю ігнорувати один одного", - підкреслила політик.
При цьому вона додала, що відносини після анексії Криму у 2014 році значно погіршилися. Меркель закликає посилити військове стримування Росії, оскільки "це єдина мова, яку розуміє Путін".
Нагадаємо, Меркель прокоментувала війну в Україні на початку червня. Вона після трьох місяців мовчання висловила солідарність з українським народом.
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