Шольц обсудил с Си Цзиньпином войну России против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с лидером Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений стала война России против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По его словам, в контексте войны в Украине лидеры двух стран пришли к согласию, что "ядерная война не должна вестись и никогда не может быть выиграна".

Также Шольц и Си Цзиньпин обсуждали войну Израиля с боевиками ХАМАС, отношения между Германией и Китаем и экономическое сотрудничество.

При этом более детальных подробностей разговора Хебештрайт не раскрыл.

Позиция Китая во войне в Украине

Напомним, Китай отказывается осуждать войну России против Украины. При этом Пекин поддерживает дипломатические отношения с Москвой.

В то же время представитель Китая принимал участие в одной из встреч по украинской формуле мира, которую организовывала наша страна.

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ожидает от Китая поддержки украинской формулы мира.