Евросоюз рассчитывает, что Китай поддержит формулу мира Украины, - Боррель
Европейский союз ожидает от Китая поддержки украинской формулы мира. Такая инициатива поможет завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И.
Боррель отметил, что попросил Китай "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну", а также предостерег от поддержки страны-агрессора.
"До сих пор - и я благодарю за это - никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас является очень важным вопросом", - уточнил глава дипломатии ЕС.
Он подчеркнул, что война между Россией и Украиной должна закончиться. А для этого необходимо начать переговоры о мире.
"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах - это украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", - рассказал Боррель.
Также глава дипломатии ЕС добавил, что призвал Китай помочь достичь возобновления зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.
Формула мира
Напомним, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. В них очерчены шаги для завершения войны между нашей страной и Россией.
Официальные лица Украины рассчитывают, что такую инициативу поддержит как можно большее количество стран, в том числе и Китай.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркивал, что помощь в реализации формулы мира Китаем и другими странами Глобального юга позволит политически и экономически изолировать Россию.
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