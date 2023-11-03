Шольц обговорив з Сі Цзіньпіном війну Росії проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів відеоконференцію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України.
Про це заявив прес-секретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За його словами, у контексті війни в Україні лідери двох країн дійшли згоди, що "ядерна війна не повинна вестись і ніколи не може бути виграна".
Також Шольц та Сі Цзіньпін обговорювали війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, відносини між Німеччиною та Китаєм та економічну співпрацю.
При цьому більш детальних подробиць розмови Хебештрайт не розкрив.
Позиція Китаю у війні в Україні
Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати війну Росії проти України. При цьому Пекін підтримує дипломатичні відносини з Москвою.
У той же час, представник Китаю брав участь в одній із зустрічей щодо української формули миру, яку організовувала наша країна.
Нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС очікує від Китаю підтримки української формули миру.
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