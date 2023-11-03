Шольц обговорив з Сі Цзіньпіном війну Росії проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів відеоконференцію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України.

Про це заявив прес-секретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

За його словами, у контексті війни в Україні лідери двох країн дійшли згоди, що "ядерна війна не повинна вестись і ніколи не може бути виграна".

Також Шольц та Сі Цзіньпін обговорювали війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, відносини між Німеччиною та Китаєм та економічну співпрацю.

При цьому більш детальних подробиць розмови Хебештрайт не розкрив.

Позиція Китаю у війні в Україні

Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати війну Росії проти України. При цьому Пекін підтримує дипломатичні відносини з Москвою.

У той же час, представник Китаю брав участь в одній із зустрічей щодо української формули миру, яку організовувала наша країна.

Нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС очікує від Китаю підтримки української формули миру.