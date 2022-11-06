RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц обсудил с Байденом войну в Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Шермании Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним войну в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Федеральный канцлер и президент осудили продолжающиеся обстрелы со стороны РФ гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Речь также шла о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы", - отметил сотрудник пресс-службы. По его словам, оба политика подтвердили свою решительность продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей.

Кроме того, глава немецкого правительства проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин.

"Оба признали четкое заявление лидера Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования", - отметил Бюхнер.

Ранее Шольц заявил, что применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно воздержаться.

Также сообщалось, что страны Запада используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуОлаф ШольцДжозеф Байден