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Шольц: мы дали Украине возможность вступить в ЕС и готовы дать гарантии безопасности

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия вместе с партнерами дала Украине возможность вступить в Евросоюз. Сейчас они же готовы дать послевоенные гарантии безопасности для Киева.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

"Мы сказали (Украине, - ред.), что они могут претендовать на членство в ЕС. Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые важны для этого. Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенный путь гарантий безопасности для страны в мирное время, когда оно придет, но мы еще не там", - заявил он.

Напомним, ранее Шольц заявил, что с партнерами обсуждает послевоенные гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что развал России станет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира.

В то же время руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

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