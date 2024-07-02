Шольц намерен объявить компенсации полякам, пережившим нацистские преступления

"Нужно ожидать, что канцлер объявит, что что-то будет сделано… для людей, пострадавших от немецкого нацистского правления в Польше и все еще живых и, например, не имеющих должного медицинского страхования и переживающих бедность в старости», – сказал Пол Земяк, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС).

Кроме того, ожидается, что Шольц объявит о поддержке обороны восточного фланга Польши и создании мемориала в Берлине, посвященного преступлениям нацистов в оккупированной Польше.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, сотрудничество в сфере безопасности будет ключевой частью консультаций. Эти дискуссии проходят в контексте, в котором обе стороны желают усилить собственные трансграничные инициативы по противовоздушной обороне.

Шольц стремится улучшить отношения с Польшей

Немецкий канцлер преследует цель улучшить отношения своей страны с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.

Отношения между странами резко ухудшились при бывшем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия "Право и справедливость" (PiS).

Лидеры партии требовали от Берлина выплатить более 1 триллиона евро репараций за войну. Германия отклонила эти требования, заметив, что "вопрос закрыт" из-за ряда послевоенных соглашений.

Действующее польское правительство отказалось от требований по возмещению, но министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал Германию найти "творческое решение", чтобы компенсировать польскому народу его страдания.

Однако маловероятно, что ожидаемое объявление Германии во вторник подавит требования по репарациям. Опросы показывают, что большинство людей в Польше считают, что Германия должна выплатить компенсацию, пишет Politico.