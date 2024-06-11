Шольц пообещал Украине IRIS-T, ракеты и боеприпасы
Германия в ближайшие месяцы передаст Украине системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы для защиты критической инфраструктуры.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции по возобновлению Украины в Берлине.
"Мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Все это в последующие месяцы и недели поедет в Украину", – сказал Шольц.
Он сообщил, что Германия отправляет больше систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов, чтобы укрепить оборону Киева от шквала российских атак на города и критически важную инфраструктуру.
"Лучший вид реконструкции – это тот, который вообще не должен происходить", – сказал Шольц.
В своем вступительном слове во вторник Шольц подчеркнул важность частного капитала в усилиях по восстановлению, заявив, что "это также должно быть экономически обоснованным".
"Те, кто примет участие на ранней стадии, развивает и расширяет свои экономические отношения с Украиной сейчас, будут в авангарде. От имени немецкой промышленности я могу сказать, что они это делают", - сказал Шольц.
Он заявил об этом делегатам, в частности, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
В своем выступлении Шольц также подтвердил поддержку возможного членства Украины в Европейском Союзе.
"За несколько месяцев после начала войны с Россией мы совместно дали Украине твердое обещание: будущее Украины - в ЕС", - сказал он, отметив, что обещание остается в силе.
Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что во время Берлинской конференции будет подписан ряд деклараций о намерениях и соглашениях по поддержке восстановления.
Правительство Германии и Европейская комиссия подпишут соглашение об увеличении финансирования "Центра комплексного реагирования для Украины" до 75 миллионов евро.
В рамках этой инициативы было уплачено приобретение украинского оборудования для разминирования городов и сел, а также защиты атомных электростанций и поддержки энергоснабжения после нападений на электростанции.
Система ПВО Patriot от Германии
Напомним, разговоры о передаче Германией системы ПВО Patriot Украине продолжаются уже несколько месяцев. По данным The New York Times, поставка может совпасть с передачей истребителей F-16 в июне.