Шольц має намір оголосити компенсації полякам, які пережили нацистські злочини

"Слід очікувати, що канцлер оголосить, що щось буде зроблено… для людей, які постраждали від німецького нацистського правління в Польщі та які все ще живі і, наприклад, не мають належного медичного страхування та переживають бідність у старості», – сказав Пол Земяк, генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Крім того, очікується, що Шольц оголосить про підтримку оборони східного флангу Польщі та створення меморіалу в Берліні, присвяченого злочинам нацистів в окупованій Польщі.

За словами високопоставленого німецького чиновника, співпраця у сфері безпеки буде ключовою частиною консультацій. Ці дискусії відбуваються в контексті, в якому обидві сторони бажають посилити власні транскордонні ініціативи щодо протиповітряної оборони.

Шольц прагне покращити відносини з Польщею

Німецький канцлер має на меті покращити відносини своєї країни з Польщею після того, як минулого року прем’єр-міністр Дональд Туск вступив на посаду.

Відносини між країнами різко погіршилися за колишнього уряду Польщі, яким керувала права популістська партія "Право і справедливість" (PiS).

Лідери партії вимагали від Берліна виплатити понад 1 трильйон євро репарацій за війну. Німеччина відхилила ці вимоги, зауваживши, що "питання закрито" через низку післявоєнних угод.

Чинний польський уряд відмовився від вимог щодо відшкодування, але міністр закордонних справ Радослав Сікорський закликав Німеччину знайти "творче рішення", щоб компенсувати польському народу його страждання.

Однак малоймовірно, що очікуване оголошення Німеччини у вівторок придушить вимоги щодо репарацій. Опитування показують, що більшість людей у ​​Польщі вважають, що Німеччина повинна виплатити компенсацію, пише Politico.