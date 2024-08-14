Подрыв "Северных потоков". Германия выдала ордер на арест подозреваемого украинца, - СМИ
Германия выдала ордер на арест дайвера-украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Он мог выехать из Польши в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau и DW.
Ряд немецких СМИ в среду, 14 августа, сообщили, что следователи считают украинского инструктора по дайвингу по имени Владимир, проживавший в последнее время в Польше, причастным к подрыву газопроводов.
По данным журналистов ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, еще в начале июня генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого.
Следствие также подозревает двух других граждан Украины - мужчину и женщину. Правоохранители считают, что они также участвовали в подрыве, вероятно, как водолазы, устанавливавшие взрывные заряды на трубопроводах.
При этом Reuters со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши пишет, что подозреваемый в подрыве газопроводов вернулся в Украину.
Спикер польской прокуратуры Анна Адамяк заявила, что в июне немецкие власти направили в окружную прокуратуру в Варшаве европейский ордер на арест гражданина Украины Владимира З. в связи с открытым против него производством в Германии.
"В конце концов, Владимир З. не был задержан, поскольку в начале июля он покинул территорию Польши, пересек польско-украинскую границу", - проинформировала спикер.
Подрыв "Северных потоков"
Напомним, в конце сентября 2022 года три из четырех ветвей газопроводов для перекачки российского газа в Европу были разрушены. Были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2".
Позже эксперты и правоохранители заявили, что на трубопроводах, пролегающих между Россией и Германией под Балтийским морем, были заложены взрывные устройства.
Ряд СМИ сообщали о якобы украинском следе. Украина свою причастность к подрыву отрицает. Также была версия о причастности России.
Детальнее о деле по подрывам "Северных потоков" - в материале РБК-Украина.
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